Обломки повредили тепломагистраль в Голосеевском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Смотрите также Киев оправляется после ракетной атаки: власти и СМИ показали первые кадры

В Киеве проблемы с отоплением после атаки