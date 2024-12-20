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Без тепла в Киеве сейчас 630 жилых домов, много лечебных учреждений, школ и садиков
После атаки в Киеве проблемы с отоплением в Киеве / Коллаж 24 Канала, фото КМВА
Россия утром 20 декабря атаковала ракетами Киев. Из-за обстрелов без тепла в столице сейчас 630 жилых домов, много лечебных учреждений, школ и садиков.
Обломки повредили тепломагистраль в Голосеевском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
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В Киеве проблемы с отоплением после атаки