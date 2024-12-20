Уламки пошкодили тепломагістраль в Голосіївському районі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

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