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Без тепла у Києві зараз 630 житлових будинків, багато лікувальних закладів, шкіл і садочків
Після атаки у Києві проблеми із опаленням / Колаж 24 Каналу, фото КМВА
Росія вранці 20 грудня атакувала ракетами Київ. Через обстріл без тепла у столиці наразі 630 житлових будинків, багато лікувальних закладів, шкіл і садочків.
Уламки пошкодили тепломагістраль в Голосіївському районі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
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У Києві проблеми із опаленням після атаки