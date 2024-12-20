З'явилися перші кадри наслідків російського удару. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КМВА.

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Фото наслідків атаки на Київ

Відомо, що постраждали Голосіївський, Шевченківський та Солом'янський райони.

Зокрема, у Голосіївському пошкоджено офісну будівлю, покрівлі, дорожнє покриття, також там розгерметизувалася газова труба. Вогонь знищив 5 автівок.

У цьому районі, попередньо, одна людина загинула, ще троє – отримали поранення. За однією з адрес можуть бути заблокованими люди.

Наслідки атаки на Київ / Фото КМВА

У Солом'янському районі унаслідок падіння уламків загорілася нежитлова будівля. Там пожежу уже ліквідовано. Минулося без постраждалих.

У Шевченківському районі також сталася пожежа на території нежитлової забудови.

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Була інформація про падіння уламків в Дніпровському районі, але вона не підтвердилася.