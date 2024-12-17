Что именно НАТО предлагает в обмен на приглашение в Альянс, рассказал президент Зеленский во время обращения к саммиту стран-участниц Joint Expeditionary Force, передает 24 Канал. JEF – это военное партнерство, которое объединило Великобританию, Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Швецию и призвано быстро реагировать на кризисы в мире и выполнять экспедиционные операции.

Смотрите также Зеленский расставил точки над НАТО: план реален при одном условии

Что Украина может получить вместо приглашения в НАТО

В своем обращении к JEF Зеленский рассказал о последней массированной ракетно-дроновой атаке России по энергетике Украины 13 декабря.

"К счастью, нам удалось защититься. Но мы знаем – это просто пауза, и Россия попытается ударить снова, как только будет готова, они всегда это делают. Поэтому нам нужна надежная гарантия защиты от воздушного террора, а это означает наличие достаточного количества систем ПВО", – сказал президент.

Он отметил, что сейчас Украине нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО. В частности, речь идет о тех, которые были заключены на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года.

Мы помним, что для компенсации невозможности пригласить Украину в Альянс на том этапе нам обещали значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это сделать,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, партнерам хорошо известно, что Украина нуждается еще в 12 – 15 системах, кроме этих, чтобы полностью защитить страну от атак России.

"Это возможно. Главное – политическая воля наших партнеров. Я имею в виду прежде всего США. Штаты и Европа, конечно. А также друзьям, которые сейчас онлайн, и нашим друзьям из Швеции – страны, которая имеет возможность быстро обеспечить полную батарею Patriot, доставляя как радар, так и системы запуска", – добавил глава государства.