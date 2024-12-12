Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала заметил, что все 32 члена Альянса признают Украину именно в международно признанных границах. Это является главным фактором, который должен определить, каким будет приглашение в военно-политический альянс.

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Насколько это реалистичный сценарий

"Предложение Зеленского показывает нашим партнерам из Альянса, что мы стремимся исключить повторение войны в Украине. Ведь вступление в Альянс может произойти только в условиях мира. Мы не хотим втягивать НАТО в территориальные противоречия с Россией. Так мы частично нивелируем позицию членов блока, которые пока не видят возможности приглашать Украину из-за войны с Россией", – отметил Чаленко.

Чаленко убежден, что после завершения войны или замораживания конфликта большинство стран-скептиков изменят мнение. Он добавил, что члены НАТО, которые сегодня выступают против вступления Украины в Альянс, еще несколько месяцев назад поддерживали это решение. Это зафиксировано в ряде соглашений по безопасности с Украиной.

Что касается позиции Венгрии и Словакии, я считаю, что здесь следует влиять через новую администрацию Трампа. Сам Трамп не видит Украину в Альянсе во время своего правления, поэтому наиболее оптимистичные прогнозы – пауза на 10 лет,

– предположил политолог.

По мнению Чаленко, приглашение в Альянс станет частью единого плана, и позиция Венгрии со временем изменится. Слова Зеленского можно реализовать на практике, но пока этому мешает война с Россией.

Должно быть принуждение российского агрессора к тому, чтобы войти в мирные переговоры и прийти к адекватному решению, которое точно не будет отвечать ультимативным требованиям Кремля,

– подытожил Чаленко.