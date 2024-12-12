Політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу зауважив, що всі 32 члени Альянсу визнають Україну саме в міжнародно визнаних кордонах. Це є головним фактором, який має окреслити, яким буде запрошення до військово-політичного альянсу.

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Наскільки це реалістичний сценарій

"Пропозиція Зеленського показує нашим партнерам із Альянсу, що ми прагнемо унеможливити повторення війни в Україні. Адже вступ до Альянсу може відбутися лише за умов миру. Ми не хочемо втягувати НАТО у територіальні суперечності з Росією. Так ми частково нівелюємо позицію членів блоку, які наразі не бачать можливості запрошувати Україну через війну з Росією", – зазначив Чаленко.

Чаленко переконаний, що після завершення війни або замороження конфлікту більшість країн-скептиків змінять думку. Він додав, що члени НАТО, які сьогодні виступають проти вступу України до Альянсу, ще кілька місяців тому підтримували це рішення. Це зафіксовано в низці безпекових угод з Україною.

Що стосується позиції Угорщини і Словаччини, я вважаю, що тут слід впливати через нову адміністрацію Трампа. Сам Трамп не бачить України в Альянсі під час свого правління, тому найбільш оптимістичні прогнози – пауза на 10 років,

– припустив політолог.

На думку Чаленка, запрошення до Альянсу стане частиною єдиного плану, і позиція Угорщини згодом зміниться. Слова Зеленського можна реалізувати на практиці, але поки цьому заважає війна з Росією.

Має бути примус російського агресора до того, аби увійти в мирні перемовини та дійти до адекватного рішення, яке точно не відповідатиме ультимативним вимогам Кремля,

– підсумував Чаленко.