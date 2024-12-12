У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що через атаку російських БпЛА по Києву зафіксували падіння уламків. Мова про Печерський район.
"Попередньо – на відкритій території, без пожежі та потерпілих", – акцентували в КМВА.
Увечері 12 грудня Росія запустила "Шахеди" по Україні. Спершу тривога пролунала на Київщині, де працювала ППО, а відтак дісталася столиці. 24 Канал розкаже, що відомо
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що через атаку російських БпЛА по Києву зафіксували падіння уламків. Мова про Печерський район.
"Попередньо – на відкритій території, без пожежі та потерпілих", – акцентували в КМВА.