Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди рухаються ворожі БпЛА

15:00, 12 грудня Наразі БпЛА спостерігаються на півночі та сході Чернігівщини, а також на межі Кіровоградщини і Дніпропетровщини.

14:15, 12 грудня Ворожий ударний БпЛА у напрямку Чернігова з північного сходу.

13:54, 12 грудня Куди рухаються ворожі БпЛА БпЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний;

БпЛА на північному сході Полтавщини, курс – південний/південно-західний;

БпЛА на сході Чернігівщини, курс – західний/ північно-західний.

13:47, 12 грудня Черкаська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

13:36, 12 грудня Миргород (Полтавщина) – ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півночі.

13:33, 12 грудня Київська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

13:28, 12 грудня Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з півночі.

13:25, 12 грудня БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - південний/південно-західний.

13:09, 12 грудня Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА зі східного напрямку.

12:59, 12 грудня Полтавська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного сходу.

12:53, 12 грудня Ударні БпЛА на Сумщині, курс - південно-західний.

12:40, 12 грудня Ворожий ударний БпЛА рухається у напрямку Сум з півночі.