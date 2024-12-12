Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди рухаються ворожі БпЛА
Наразі БпЛА спостерігаються на півночі та сході Чернігівщини, а також на межі Кіровоградщини і Дніпропетровщини.
Ворожий ударний БпЛА у напрямку Чернігова з північного сходу.
Куди рухаються ворожі БпЛА
- БпЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний;
- БпЛА на північному сході Полтавщини, курс – південний/південно-західний;
- БпЛА на сході Чернігівщини, курс – західний/ північно-західний.
Черкаська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
Миргород (Полтавщина) – ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півночі.
Київська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з півночі.
- БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - південний/південно-західний.
Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА зі східного напрямку.
Полтавська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного сходу.
Ударні БпЛА на Сумщині, курс - південно-західний.
Ворожий ударний БпЛА рухається у напрямку Сум з півночі.
Жителів Сумської області попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА.