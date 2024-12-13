Про це написали Повітряні сили у соцмережах, зауважив 24 Канал. Там закликали стежити за наступними повідомленнями.

Цієї ж ночі Україна цілий день під атакою "Шахедів": тривога дісталася Київщини та низки інших областей

Ракетна загроза 13 грудня: що відомо

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги та ракетну небезпеку для різних областей України ви можете прочитати в нашому телеграмі.