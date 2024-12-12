Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Куда движутся вражеские БПЛА

15:00, 12 декабря Сейчас БпЛА наблюдаются на севере и востоке Черниговщины, а также на границе Кировоградщины и Днепропетровщины.

14:15, 12 декабря Вражеский ударный БпЛА в направлении Чернигова с северо-востока.

13:54, 12 декабря Куда движутся вражеские БПЛА БПЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный;

БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – южный/юго-западный;

БпПЛА на востоке Черниговщины, курс – западный/северо-западный.

13:47, 12 декабря Черкасская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с северо-восточного направления.

13:36, 12 декабря Миргород (Полтавщина) – вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера.

13:33, 12 декабря Киевская область - угроза применения вражеских ударных БПЛА.

13:28, 12 декабря Вражеский ударный БПЛА в направлении Полтавы с севера.

13:25, 12 декабря БПЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - южный/юго-западный.

13:09, 12 декабря Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного направления.

12:59, 12 декабря Полтавская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с северо-востока.

12:53, 12 декабря Ударные БПЛА на Сумщине, курс - юго-западный.

12:40, 12 декабря Вражеский ударный БПЛА движется в направлении Сум с севера.