Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Куда движутся вражеские БПЛА
Сейчас БпЛА наблюдаются на севере и востоке Черниговщины, а также на границе Кировоградщины и Днепропетровщины.
Вражеский ударный БпЛА в направлении Чернигова с северо-востока.
Куда движутся вражеские БПЛА
- БПЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный;
- БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – южный/юго-западный;
- БпПЛА на востоке Черниговщины, курс – западный/северо-западный.
Черкасская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с северо-восточного направления.
Миргород (Полтавщина) – вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера.
Киевская область - угроза применения вражеских ударных БПЛА.
Вражеский ударный БПЛА в направлении Полтавы с севера.
- БПЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - южный/юго-западный.
Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с восточного направления.
Полтавская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с северо-востока.
Ударные БПЛА на Сумщине, курс - юго-западный.
Вражеский ударный БПЛА движется в направлении Сум с севера.
Жителей Сумской области предупредили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА.