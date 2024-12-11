Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зауважив 24 Каналу, що тактика ворога не змінювалася. Росіяни ще з літа готувалися до ударів по українській енергетиці.

До теми Ворог не змінює тактику та підготував ресурс до нових обстрілів України, – ЦПД

Що саме накопичила Росія

Окрім атак по енергетиці, окупанти б'ють по цивільних, знищують будинки, лікарні, навчальні заклади. Це залишається незмінним з початку війни.

Щодо ресурсу, то у них все готово до обстрілу. Коли я так кажу, то маю на увазі ракети Х-101, ракети "Калібр", які вони, на жаль, виробляють,

– сказав Андрій Коваленко.

Зменшення обстрілів "Шахедами", яке ми спостерігаємо, також може свідчити, що ворог їх накопичує. Це робиться для їхнього інтенсивного використання. Але коли точно все буде готово, коли наша розвідка про це дізнається, то, ймовірно, в інформаційному полі з'являться "попереджувальні знаки".

"З іншого боку, ворог зараз проводить інформаційну кампанію. Можемо назвати її "Орешник", бо вона пов'язана зі зброєю, яку має Кремль, – додав керівник ЦПД.