Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка у його телеграм-каналі.

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За словами Коваленка, ворог, на жаль, не змінює тактику та підготував ресурс до нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації.

Керівник Центру протидії дезінформації підкреслив, що для того, щоб припинити це, необхідний реальний економічний та воєнний тиск на Москву.

Виключно через силу, фізичне знищення російських воєнних спроможностей, або економічне обмеження здатності Росії проводити терористичні удари,

– написав він.

До слова, востаннє ворог масовано обстріляв Україну 28 листопада. Тоді окупанти запустили 188 засобів повітряного нападу, а наші захисники збили 76 крилатих ракет, 3 керовані ракети та 35 БпЛА.

Під ударом вчергове опинилися енергетичні об'єкти нашої держави. У низці регіонів були прильоти.