Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в его телеграм-канале.

Интересно Была ли это репетиция перед ядерным ударом: Ходжес объяснил мотив атаки новой баллистической ракетой

Что сказали в ЦПД о подготовке России к обстрелам

По словам Коваленко, враг, к сожалению, не меняет тактику и подготовил ресурс к новым обстрелам Украины на аэродромах стратегической авиации.

Руководитель Центра противодействия дезинформации подчеркнул, что для того, чтобы прекратить это, необходимо реальное экономическое и военное давление на Москву.

Исключительно через силу, физическое уничтожение российских военных возможностей, или экономическое ограничение способности России проводить террористические удары,

– написал он.

К слову, последний раз враг массированно обстрелял Украину 28 ноября. Тогда оккупанты запустили 188 средств воздушного нападения, а наши защитники сбили 76 крылатых ракет, 3 управляемые ракеты и 35 БПЛА.

Под ударом в очередной раз оказались энергетические объекты нашего государства. В ряде регионов были прилеты.