Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інтерв'ю Володимира Зеленського для CBN News.

Важливо Зеленський чітко відповів, чи можливі територіальні поступки Росії

Зеленський про запрошення до НАТО

Зеленський наголосив, що у питанні запрошення України до НАТО варто бути реалістами. Він вважає, що, окрім Альянсу, не існує "парасольки", яка могла б захистити нашу державу від Росії.

Український лідер зауважив, що є понад 20 підписаних з партнерами угод щодо гарантій безпеки. У цих документах мовиться про фінансову, військову (зброя, захист неба), гуманітарну, медичну, енергетичну допомоги, а також санкційну політику. Однак, якщо говорити про модель, коли території країни захищені від вторгнення, то мовиться про НАТО.

Зеленський зауважив, що запрошення для НАТО – це перший крок, який дасть чесну відповідь, чи буде Україна у майбутньому членом Альянсу. Водночас президент додав, що розуміє – Україна не може стати повноцінним членом НАТО, поки триває війна.

Україна розуміє і не хоче втягувати військових інших країн у цю війну. Коли кажуть, що "Україна хоче втягнути НАТО у війну" – це неправда. Ми знаємо, що в час війни нас не візьмуть в НАТО,

– наголосив Зеленський.

Говорячи про запрошення в НАТО, Зеленський заявив, що його могли б дати Україні у її міжнародно визнаних кордонах. Втім, дія Альянсу може поширюватися лише на ті території, які перебувають під контролем нашої держави, з можливістю майбутнього розширення.