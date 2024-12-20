Російська армія обстріляла ракетами п'ять районів Києва. За інформацією міської влади, постраждали цивільні, одна людина загинула. Про атаку по Києву повідомили і в російському військовому відомстві. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У Росії відреагували на обстріл Києва 20 грудня

Російські військові зазначили, що нібито уразили у Києві управління Служби безпеки України. А ця атака є відповіддю на "нещодавню атаку західними ракетами по Ростовській області Росії".

У військовому відомстві окупантів також заявили про влучання ракетами по Київському конструкторському бюро "ЛУЧ" та позиціям ЗРК Patriot.

Як можна побачити на опублікованих фото, серед цілей агресора у Києві є лише цивільні, а не військові об'єкти. Уламками ракет пошкоджено офісну будівлю центру "Торонто" та дорожнє покриття у Голосіївському районі. Після атаки розпочалася пожежа, вогонь знищив 5 автівок. У інших районах є пошкодження нежитлових будівель.

Не залишилася осторонь події і російська пропаганда. Центр протидії дезінформації повідомляє, що росіяни вже виправдовують свій черговий злочин. Вони заявляють, що страшні наслідки атаки – це "результат роботи української ППО".

Якими ракетами Росія атакувала Київ

Для ранкової атаки Києва росіяни, ймовірно, застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23.

Нагадаємо, ракетний удар по Києву стався близько 7:00. Усього російські війська запустили 5 балістичних ракет із Воронезької та Брянської області Росії. Сили протиповітряної оборони збили усі цілі.