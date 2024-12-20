Близько 07:00 ранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. У Києві пролунала серія вибухів. У КМВА розповіли, чим саме ворог атакував українську столицю, передає 24 Канал.

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Чим окупанти били по Києву

Так, в адміністрації уточнили, що окупанти завдали комбінований ракетний удар по Києву.

Ймовірно, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в 3-х районах міста.

Так, у Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією, загорілося 5 автомобілів. За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі. Там виникла пожежа і відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі.

У Солом’янському – пожежа у нежитловій забудові, її ліквідували. У Шевченківському районі – пожежа на території нежитлової забудови.

За даними Віталія Кличка, відомо про 7 поранених і загиблих немає. Втім, у КМВА пишуть, що у Голосіївському районі загинула одна людина.