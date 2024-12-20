Оккупанты атаковали государственные реестры Украины, что привело к временной приостановке их работы, передает 24 Канал.

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МВД перестало предоставлять отдельные услуги

В МВД пояснили, что в результате кибератаки сервисные центры МВД вынуждены приостановить предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанными с изменением владельца:

  • по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через Действие;
  • по договору дарения, мены, по наследству;
  • по договору лизинга, биржевой сделке;
  • выбраковка.

то же время доступными остаются:

  • первая регистрация транспортных средств (новых и ввозимых из-за границы);
  • установление ГБО;
  • замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;
  • экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);
  • замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;
  • назначение должного пользователя.

В Дии не работают почти 30 сервисов

Дия не сохраняет личные данные, а только подтягивает информацию из реестров, поэтому на портале и в приложении временно не работают:

  • Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП
  • Выдержка из ЕГР
  • Регистрация ООО
  • Переход ООО на модельный устав
  • Строительные услуги
  • Бронирование работников
  • Перерегистрация авто
  • Брак онлайн (кроме услуги помолвки)
  • Актовые записи
  • Строительные услуги
  • Регистрация права собственности на имущество
  • Информационная справка по ДРРП
  • Кредиты ВПЛ
  • Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
  • Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком
  • Помощь при усыновлении ребенка
  • Помощь на ребенка одинокой матери или отцу
  • Строительные услуги
  • єОселя
  • Уведомление о поврежденном/уничтоженном имуществе
  • єВідновлення
  • єВідновлення для бизнеса
  • Сообщение о ремонтных работах
  • Бронирование по сертификату
  • Международный реестр убытков
  • Заявление о браке
  • Выдержки и повторная выдача свидетельств из ДРАЦС
  • Актовые записи об изменении имени
  • Актовые записи о рождении
  • Актовые записи о браке
  • Актовые записи о разводе
  • Свидетельства о рождении
  • Исполнительные производства
  • Выписка о месте жительства ребенка
  • Смена места жительства