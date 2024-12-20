Оккупанты атаковали государственные реестры Украины, что привело к временной приостановке их работы, передает 24 Канал.

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МВД перестало предоставлять отдельные услуги

В МВД пояснили, что в результате кибератаки сервисные центры МВД вынуждены приостановить предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанными с изменением владельца:

по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через Действие;

по договору дарения, мены, по наследству;

по договору лизинга, биржевой сделке;

выбраковка.

то же время доступными остаются:

первая регистрация транспортных средств (новых и ввозимых из-за границы);

установление ГБО;

замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;

экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);

замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;

назначение должного пользователя.

В Дии не работают почти 30 сервисов

Дия не сохраняет личные данные, а только подтягивает информацию из реестров, поэтому на портале и в приложении временно не работают: