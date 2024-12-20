Окупанти атакували державні реєстри України, що призвело до тимчасового призупинення їхньої роботи, передає 24 Канал.
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МВС припинило надавати окремі послуги
У МВС пояснили, що внаслідок кібератаки сервісні центри МВС вимушені призупинити надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника:
- за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через Дію;
- за договором дарування, міни, за спадщиною;
- за договором лізингу, біржовою угодою;
- вибракування.
Водночас доступними залишаються:
- перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);
- встановлення ГБО;
- заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
- екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);
- заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- призначення належного користувача.
У Дії не працюють майже 30 сервісів
Наразі Дія не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють:
- Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП
- Витяг з ЄДР
- Реєстрація ТОВ
- Перехід ТОВ на модельний статут
- Будівельні послуги
- Бронювання працівників
- Перереєстрація авто
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин)
- Актові записи
- Будівельні послуги
- Реєстрація права власності на майно
- Інформаційна довідка з ДРРП
- Кредити ВПО
- Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
- Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
- Допомога при усиновленні дитини
- Допомога на дитину одинокій матері або батьку
- Будівельні послуги
- єОселя
- Повідомлення про пошкоджене/знищене майно
- єВідновлення
- єВідновлення для бізнесу
- Повідомлення про ремонтні роботи
- Бронювання за сертифікатом
- Міжнародний реєстр збитків
- Заява про шлюб
- Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС
- Актові записи про зміну імені
- Актові записи про народження
- Актові записи про шлюб
- Актові записи про розлучення
- Свідоцтва про народження
- Виконавчі провадження
- Витяг про місце проживання дитини
- Зміна місця проживання