Окупанти атакували державні реєстри України, що призвело до тимчасового призупинення їхньої роботи, передає 24 Канал.

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МВС припинило надавати окремі послуги

У МВС пояснили, що внаслідок кібератаки сервісні центри МВС вимушені призупинити надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника:

за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через Дію;

за договором дарування, міни, за спадщиною;

за договором лізингу, біржовою угодою;

вибракування.

Водночас доступними залишаються:

перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);

встановлення ГБО;

заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;

екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);

заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

призначення належного користувача.

У Дії не працюють майже 30 сервісів

Наразі Дія не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють: