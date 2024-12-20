Окупанти атакували державні реєстри України, що призвело до тимчасового призупинення їхньої роботи, передає 24 Канал.

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МВС припинило надавати окремі послуги

У МВС пояснили, що внаслідок кібератаки сервісні центри МВС вимушені призупинити надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника:

  • за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через Дію;
  • за договором дарування, міни, за спадщиною;
  • за договором лізингу, біржовою угодою;
  • вибракування.

Водночас доступними залишаються:

  • перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);
  • встановлення ГБО;
  • заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
  • екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);
  • заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • призначення належного користувача.

У Дії не працюють майже 30 сервісів

Наразі Дія не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють:

  • Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП
  • Витяг з ЄДР
  • Реєстрація ТОВ
  • Перехід ТОВ на модельний статут
  • Будівельні послуги
  • Бронювання працівників
  • Перереєстрація авто
  • Шлюб онлайн (крім послуги заручин)
  • Актові записи
  • Будівельні послуги
  • Реєстрація права власності на майно
  • Інформаційна довідка з ДРРП
  • Кредити ВПО
  • Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
  • Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
  • Допомога при усиновленні дитини
  • Допомога на дитину одинокій матері або батьку
  • Будівельні послуги
  • єОселя
  • Повідомлення про пошкоджене/знищене майно
  • єВідновлення
  • єВідновлення для бізнесу
  • Повідомлення про ремонтні роботи
  • Бронювання за сертифікатом
  • Міжнародний реєстр збитків
  • Заява про шлюб
  • Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС
  • Актові записи про зміну імені
  • Актові записи про народження
  • Актові записи про шлюб
  • Актові записи про розлучення
  • Свідоцтва про народження
  • Виконавчі провадження
  • Витяг про місце проживання дитини
  • Зміна місця проживання