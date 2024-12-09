Таку думку висловив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". Він також розкрив інформацію про те, скільки правоохоронців наразі перебуває на фронті.

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Чому уся поліція не на фронті

Як наголосив український міністр станом на сьогодні на лінії бойового зіткнення перебувають підрозділи Національної гвардії, прикордонники та Національна поліція.

Сьогодні були два командири підрозділів саме НПУ, підрозділи, які вже кілька місяців перебувають безпосередньо в самому пеклі в Силах оборони. Це і наші спеціальні підрозділи, і Лють, і зведені підрозділи, які воюють разом із Нацгвардією. Це тисячі поліцейських,

– заявив він.

За його словами, у відсотковому співвідношенні показник сягає близько 10%, орієнтовно 10 тисяч поліцейських перебувають на лінії фронту. Як каже Клименко, регулярно в зоні бойових дій перебувають 25 тисяч поліцейських, які, зокрема, займаються евакуацією людей або роботою на блокпостах.

Він наголосив, що у правоохоронців великий спектр робіт поза поліцейською діяльністю. "40-45 тисяч постійно перебувають у зоні бойових дій і прифронтових регіонах. І ми говоримо про прикордоння, де знаходиться Державна прикордонна служба і підрозділи поліції", – зауважує посадовець.

Він вважає, що наразі залучили максимальну кількість людей. Згідно з даними Клименка, станом на сьогодні в Нацполіції зі 100 тисяч осіб 25% становлять жінки, ще 17% це люди, які не досягли мобілізаційного віку. Таким чином, за його словами, можна легко порахувати 45 тисяч осіб, про які він говорив.

"25 тисяч жінки та 17% - це ті, хто не досяг мобілізаційного віку. Тобто практично всі сили Нацполіції задіяні. Більша частина Нацгвардії задіяно до виконання бойових завдань і половина Державної прикордонної служби задіяна", – пояснює український високопосадовець.

На його думку, люди закликають відправити всіх поліцейських на фронт через страх, оскільки хочуть уникнути призову себе або своїх родичів. Але, як пояснює міністр, безпека в країні не буде "залишатися сама по собі", якщо у містах не будуть працювати правоохоронці.

З одного боку, ми бачимо поліцейського, але з іншого – ми не бачимо величезної армії слідчих, які документують тисячі злочинів, не бачимо тих, хто розкриває злочини, щоб людям жилося спокійніше,

– пояснює він.