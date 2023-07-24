Согласно таможенным документам, россияне задекларировали сотни тысяч бронежилетов и шлемов китайского производства. Кроме того, китайские компании активно продают России беспилотники.

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Импорт товаров двойного назначения

Компания Shanghai H Win и другие китайские производители оборудования двойного назначения нарастили производство после полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на то, что компаниям запрещено торговать с Россией напрямую, товары продолжают поступать в Россию.

Чаще всего российские импортеры китайских товаров двойного назначения – это "фирмы-однодневки". Это новые компании, зарегистрированные по вымышленным адресам и имеющие несколько сотрудников. Отчеты таких компаний часто не содержат сведений об оборотах.

Одной из таких является "Сильва" – компания со штаб-квартирой в Бурятии. Зарегистрированная в сентябре 2022 года компания имела нулевой доход в прошлом году. По адресу компании расположен полуразрушенный дом. Однако в январе 2023 года компания подала декларации с подробным описанием заказов на 100 000 бронежилетов и 100 000 касок. Производителем товаров являлась компания Shanghai H Win.

Еще одна фирма "Рика" закупила бронежилеты из Shanghai H Win в марте. Также компания импортировала термооптику и защитное оборудование на сумму 11 миллионов долларов.

Снабжение дронов

В этом году Россия нарастила и импорт беспилотников из Китая. Сумма приобретенных БПЛА составляет более 100 миллионов долларов. Это в 30 раз больше, чем приобрела у Китая Украина.

Среди покупателей дронов от DJI, например, есть фирмы "Гиганщина", "Воздух", а также "Небесная механика". Последняя до войны была официальным дистрибьютором китайской компании в России. Представитель DJI же заявил, что компания не поставляет дроны в Россию с 26 апреля 2022 года.

Мы являемся единственной компанией-производителем беспилотников, которая четко осуждает и активно препятствует использованию продуктов в боевых действиях.

– ответили в компании.

Однако российская компания "Небесная механика" декларировала дроны 15 сентября 2022 и 27 марта 2023 года. Производитель DJI сообщил, что напрямую не участвовал в этих поставках.

Ложная маркировка

Для импорта некие продукты неверно маркируются на границе. Например, в документации указывают товар как "страйкбольные шлемы", предназначенные для игры в пейнтбол.

Такие шлемы не являются товаром двойного использования. Однако на самом деле под такой маркировкой могут находиться боевые шлемы. К примеру, ранее китайское штурмовое оружие так декларировали как охотничьи ружья.

Снижение поставок в Украину

Несмотря на то, что Украина также торгует с Китаем и покупает товары двойного использования, их импорт резко упал.

В этом году Россия приобрела у Китая беспилотников на сумму более 100 миллионов долларов. Это в 30 раз больше, чем импортировала Украина. Также Россия нарастила на 69% импорт керамики – компонента, используемого в бронежилетах. Импорт керамики из Китая в Украину же упал на 61%.

Очевидно, что Китай, несмотря на все свои заявления о том, что он является нейтральным игроком, на самом деле поддерживает позиции России в этой войне.

– сказала аналитика из китайской обороны Хелена Легарда

Если Китай продаст оружие или военное оборудование России, то ЕС введет вторичные санкции. Однако вряд ли импорт бронежилетов, тепловизоров и коммерческих дронов вызовет реакцию.

Общий объем импорта также возрос