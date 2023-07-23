Окруженные голубыми водами и солнцем круглый год, Мальдивы являются популярным местом для отдыха. Но у этой страны райских островов и гламурных курортов есть и другая сторона. Оказалось, что это транзитный пункт для грузов в обход санкций против России. 24 Канал решил адаптировать для читателей материал-расследование японских журналистов из издания Nikkei.
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Как Мальдивы поставляют России полупроводники
За год через Мальдивы в Россию было отправлено около 400 000 полупроводников американского производства на общую сумму 53,6 миллиона долларов, согласно данным, полученным от индийской исследовательской компании Export Genius.
- Проанализированные данные охватывают поставки стоимостью более 50 000 долларов каждая. По объемам такого импорта Мальдивы занимали второе место после Китая, включая Гонконг, в течение года после вторжения.
- Данные за год до вторжения, включающие транзакции такой же минимальной стоимости, не показывают таких поставок микросхем с Мальдивских островов в Россию.
Такой внезапный рост произошел, несмотря на то что рынка полупроводников на Мальдивах не существует.
Согласно таможенным данным, 14 экспортеров отправляли полупроводники с Мальдивских островов в Россию. Ни одна из этих компаний, похоже, не базируется на Мальдивах.
В схеме замешан и британский бизнес
Одна из таких компаний, Mykines Corp. со штаб-квартирой в Лондоне, экспортировала микросхемы на сумму около 40 миллионов, или 80% от общего количества поставок. В апреле 2023 года Financial Times сообщила, что Mykines отправила в Россию электронное оборудование на сумму около 1,2 миллиарда долларов.
Что компания Mykines отправляла в Россию / Инфографика FT
Еженедельный экспорт компании Mykines в Россию с начала вторжения / Инфографика FT
Второй в списке была гонконгская компания Pixel Devices. В электронном письме Nikkei Pixel признала, что экспортирует товары российским компаниям, но заявила, что "строго соблюдает законы об экспортном контроле, применяемые к гонконгским компаниям", и "не нарушает никаких действующих норм". Компания отказалась комментировать вопросы, касающиеся потенциальных нарушений санкций против России или Мальдивских островов.
Чтобы пролить свет на то, как производятся такие поставки, Nikkei связалась с торговыми компаниями и чиновниками в Мале.
- Ключевую роль в таких перевозках играют экспедиторы или посредники, соединяющие грузоотправителей и перевозчиков, выполняющие таможенные процедуры от их имени.
- Источник в судоходной отрасли, работающий на Мальдивах, сообщил журналистам, что перевозку американских чипов с Мальдивских островов в Россию можно организовать, указав имя местного экспедитора в поле "уведомить сторону" транспортной накладной – документе, содержащем детали груза, такие как пункт назначения, характер товара и маршрут, которым он будет доставлен.
Что интересно, по данным таможенной службы Мальдив, в 2022 году в Россию было реэкспортировано полупроводниковых изделий на сумму около 169 рупий, или около 10 долларов США. Сотрудник таможенной службы Мальдив сообщил Nikkei, что данные о перегрузке "не включаются в экспортную статистику, и эти данные недоступны".
Однако в транзакциях, зафиксированных в данных российского таможенного оформления, проанализированных расследователями, Мальдивы указаны как страна-экспортер для поставок полупроводников.
Треугольник Индия, Китай и США – кто и какие интересы преследует
Эксперты по международным отношениям и торговле утверждают, что Мальдивы как небольшая страна на передовой линии климатического кризиса имеет историю привлечения иностранной помощи, не становясь при этом чрезмерно зависимой от какой-либо одной страны.
Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин фактически развернул страну в сторону влияния Китая.
Самым заметным признаком его пропекинской позиции является мост дружбы между Китаем и Мальдивами, официальное название которого – Синамале, открытый при его правлении. Он соединяет остров Мале с Хулхуле, где расположен международный аэропорт, построенный китайской государственной компанией China Communications Construction Company (CCCC), а китайское правительство выделило 126 миллионов долларов, что составляет около половины стоимости строительства.
Мост дружбы между Китаем и Мальдивами является видимым символом зависимости островного государства от поддержки других стран / Фото Nikkei
- Для Китая Мальдивы является ключевым судоходным и транспортным узлом внутри пекинской инициативы "Пояс и путь".
- Его расположение также важно с военной точки зрения.
Это также имеет и стратегические преимущества для Китая, поскольку остров расположен недалеко от базы Диего Гарсия (морская военная база США – 24 Канал). Если Китай пытается заменить США, сотрудничество с Мальдивами может пригодиться в долгосрочной перспективе.
База на атолле Диего-Гарсия, входящая в состав архипелага Чагос, поддерживает операции ВМС США в Индийском океане и Персидском заливе.
Британская база, арендуемая ВМС США, является домом для около 1700 военнослужащих и 1500 гражданских подрядчиков / коллаж Daily Mail
Но нынешний президент Мальдивских островов Ибрагим Мохамед Солих после вступления в должность в 2018 году сосредоточился на отношениях с соседней Индией. В феврале 2021 года он подписал соглашение о получении индийской помощи в строительстве базы береговой охраны, а Tata Group, крупный индийский конгломерат, играет центральную роль в строительстве жилья на искусственном острове Хулхумале вблизи острова Мале.
- А чтобы не отставать от Китая, Индия также финансирует свой мост "дружбы" на Мальдивах, соединяющий Мале с другими близлежащими островами.
- В противоположность влиянию этих двух азиатских государств выступает Вашингтон. В 2020 году Мальдивы и США подписали оборонное соглашение. Мальдивские силы обороны и американские военные углубили свое сотрудничество, включая проведение совместных учений.
Очевидно, что Мальдивам недостаточно ресурсов для развития своей инфраструктуры. Поэтому они критически зависят от других стран, таких как Индия и Китай.
Островное государство "не может позволить себе вступить в альянс" и быть вовлеченным в международные силовые игры. Вместо этого Мальдивы пытаются защитить свои интересы, принимая поддержку от разных сил, но, наконец, держа их всех на расстоянии вытянутой руки. В этом контексте у Мальдив может быть мало стимулов для того, чтобы стать на сторону Запада и Украины в вопросе ограничения транзакций, связанных с Россией.