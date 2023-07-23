Окруженные голубыми водами и солнцем круглый год, Мальдивы являются популярным местом для отдыха. Но у этой страны райских островов и гламурных курортов есть и другая сторона. Оказалось, что это транзитный пункт для грузов в обход санкций против России. 24 Канал решил адаптировать для читателей материал-расследование японских журналистов из издания Nikkei.

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Как Мальдивы поставляют России полупроводники

За год через Мальдивы в Россию было отправлено около 400 000 полупроводников американского производства на общую сумму 53,6 миллиона долларов, согласно данным, полученным от индийской исследовательской компании Export Genius.

Проанализированные данные охватывают поставки стоимостью более 50 000 долларов каждая. По объемам такого импорта Мальдивы занимали второе место после Китая, включая Гонконг, в течение года после вторжения.

Данные за год до вторжения, включающие транзакции такой же минимальной стоимости, не показывают таких поставок микросхем с Мальдивских островов в Россию.

Обратите внимание! По данным ООН, общий объем экспорта Мальдивских островов в 2021 году, за исключением услуг, составил около 280 миллионов долларов. Стоимость поставок американских полупроводников с Мальдивских островов в Россию эквивалентна 20% этой цифры.



Поставки полупроводников резко возросли в мае 2022 года – в том же месяце, когда российский авиагигант "Аэрофлот" возобновил полеты между Мале, столицей Мальдивских островов и Москвой. Полеты были приостановлены из-за вторжения в Украину в феврале того же года.

Такой внезапный рост произошел, несмотря на то что рынка полупроводников на Мальдивах не существует.

Согласно таможенным данным, 14 экспортеров отправляли полупроводники с Мальдивских островов в Россию. Ни одна из этих компаний, похоже, не базируется на Мальдивах.

В схеме замешан и британский бизнес

Одна из таких компаний, Mykines Corp. со штаб-квартирой в Лондоне, экспортировала микросхемы на сумму около 40 миллионов, или 80% от общего количества поставок. В апреле 2023 года Financial Times сообщила, что Mykines отправила в Россию электронное оборудование на сумму около 1,2 миллиарда долларов.



Что компания Mykines отправляла в Россию / Инфографика FT

Еженедельный экспорт компании Mykines в Россию с начала вторжения / Инфографика FT

Второй в списке была гонконгская компания Pixel Devices. В электронном письме Nikkei Pixel признала, что экспортирует товары российским компаниям, но заявила, что "строго соблюдает законы об экспортном контроле, применяемые к гонконгским компаниям", и "не нарушает никаких действующих норм". Компания отказалась комментировать вопросы, касающиеся потенциальных нарушений санкций против России или Мальдивских островов.

Чтобы пролить свет на то, как производятся такие поставки, Nikkei связалась с торговыми компаниями и чиновниками в Мале.

Ключевую роль в таких перевозках играют экспедиторы или посредники, соединяющие грузоотправителей и перевозчиков, выполняющие таможенные процедуры от их имени.

Источник в судоходной отрасли, работающий на Мальдивах, сообщил журналистам, что перевозку американских чипов с Мальдивских островов в Россию можно организовать, указав имя местного экспедитора в поле "уведомить сторону" транспортной накладной – документе, содержащем детали груза, такие как пункт назначения, характер товара и маршрут, которым он будет доставлен.

Любопытно! Другой способ – это так называемая "перевалка". Поток товаров в основном такой же, как при реэкспорте, но товары перевозятся в другую страну без прохождения таможенного оформления в стране-посреднике.

Что интересно, по данным таможенной службы Мальдив, в 2022 году в Россию было реэкспортировано полупроводниковых изделий на сумму около 169 рупий, или около 10 долларов США. Сотрудник таможенной службы Мальдив сообщил Nikkei, что данные о перегрузке "не включаются в экспортную статистику, и эти данные недоступны".

Однако в транзакциях, зафиксированных в данных российского таможенного оформления, проанализированных расследователями, Мальдивы указаны как страна-экспортер для поставок полупроводников.

Заметьте! Власти США уже обратили внимание на экспедиторов на Мальдивах и их потенциальную роль в обходе ограничений на поставки в Россию. В мае 2022 года Министерство торговли США обвинило компанию Intermodal Maldives в содействии экспорту авиационных деталей в Россию вопреки американским ограничениям.



Компания была зарегистрирована в марте 2022 года, спустя всего несколько недель после вторжения России в Украину, и, по данным США, базируется на Мальдивах.

Треугольник Индия, Китай и США – кто и какие интересы преследует

Эксперты по международным отношениям и торговле утверждают, что Мальдивы как небольшая страна на передовой линии климатического кризиса имеет историю привлечения иностранной помощи, не становясь при этом чрезмерно зависимой от какой-либо одной страны.

Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин фактически развернул страну в сторону влияния Китая.

Самым заметным признаком его пропекинской позиции является мост дружбы между Китаем и Мальдивами, официальное название которого – Синамале, открытый при его правлении. Он соединяет остров Мале с Хулхуле, где расположен международный аэропорт, построенный китайской государственной компанией China Communications Construction Company (CCCC), а китайское правительство выделило 126 миллионов долларов, что составляет около половины стоимости строительства.



Мост дружбы между Китаем и Мальдивами является видимым символом зависимости островного государства от поддержки других стран / Фото Nikkei

Для Китая Мальдивы является ключевым судоходным и транспортным узлом внутри пекинской инициативы "Пояс и путь".

Его расположение также важно с военной точки зрения.

Это также имеет и стратегические преимущества для Китая, поскольку остров расположен недалеко от базы Диего Гарсия (морская военная база США – 24 Канал). Если Китай пытается заменить США, сотрудничество с Мальдивами может пригодиться в долгосрочной перспективе.

База на атолле Диего-Гарсия, входящая в состав архипелага Чагос, поддерживает операции ВМС США в Индийском океане и Персидском заливе.



Британская база, арендуемая ВМС США, является домом для около 1700 военнослужащих и 1500 гражданских подрядчиков / коллаж Daily Mail

Но нынешний президент Мальдивских островов Ибрагим Мохамед Солих после вступления в должность в 2018 году сосредоточился на отношениях с соседней Индией. В феврале 2021 года он подписал соглашение о получении индийской помощи в строительстве базы береговой охраны, а Tata Group, крупный индийский конгломерат, играет центральную роль в строительстве жилья на искусственном острове Хулхумале вблизи острова Мале.

А чтобы не отставать от Китая, Индия также финансирует свой мост "дружбы" на Мальдивах, соединяющий Мале с другими близлежащими островами.

В противоположность влиянию этих двух азиатских государств выступает Вашингтон. В 2020 году Мальдивы и США подписали оборонное соглашение. Мальдивские силы обороны и американские военные углубили свое сотрудничество, включая проведение совместных учений.

Очевидно, что Мальдивам недостаточно ресурсов для развития своей инфраструктуры. Поэтому они критически зависят от других стран, таких как Индия и Китай.

Островное государство "не может позволить себе вступить в альянс" и быть вовлеченным в международные силовые игры. Вместо этого Мальдивы пытаются защитить свои интересы, принимая поддержку от разных сил, но, наконец, держа их всех на расстоянии вытянутой руки. В этом контексте у Мальдив может быть мало стимулов для того, чтобы стать на сторону Запада и Украины в вопросе ограничения транзакций, связанных с Россией.