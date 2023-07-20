В ночь на 20 июля оккупанты выпустили по Одессе воздушные цели, из-за чего пострадали многие объекты гражданской инфраструктуры, есть жертва и пострадавшие. В частности, есть разрушения здания, в котором размещено официальное дипломатическое представительство КНР в Украине. Оно отвечает за развитие и поддержание отношений между Пекином и Киевом.

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Заявление Китая по удару России по консульству в Одессе

Спикер министерства иностранных дел Китая подтвердил, что взрывной волной во время удара была повреждена стена здания консульства и окна. Никто из людей не пострадал – они не были в помещении при обстреле.

У генконсульства КНР в Одессе произошел взрыв. Взрывная волна повредила часть поверхности стены и выбила стекла. Сотрудники консульства давно покинули помещение, никто не пострадал.

Кроме того, представитель КНР подчеркнул, что ситуация в Украине остается в поле зрения Пекина. В Китае будут делать все возможное, чтобы их дипломаты и граждане нашего государства были в безопасности.

Китай пристально смотрит за развитием событий и поддерживает связь с заинтересованными сторонами. Мы будем принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине.

Обратите внимание! Спикер МИД Китая воздержался от ответа на вопрос о демарше Пекина против России. Очевидно, в Поднебесной все еще пытаются играть в "нейтралитет".

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