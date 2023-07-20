В ночь на 20 июля оккупанты выпустили по Одессе воздушные цели, из-за чего пострадали многие объекты гражданской инфраструктуры, есть жертва и пострадавшие. В частности, есть разрушения здания, в котором размещено официальное дипломатическое представительство КНР в Украине. Оно отвечает за развитие и поддержание отношений между Пекином и Киевом.
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Заявление Китая по удару России по консульству в Одессе
Спикер министерства иностранных дел Китая подтвердил, что взрывной волной во время удара была повреждена стена здания консульства и окна. Никто из людей не пострадал – они не были в помещении при обстреле.
У генконсульства КНР в Одессе произошел взрыв. Взрывная волна повредила часть поверхности стены и выбила стекла. Сотрудники консульства давно покинули помещение, никто не пострадал.
Кроме того, представитель КНР подчеркнул, что ситуация в Украине остается в поле зрения Пекина. В Китае будут делать все возможное, чтобы их дипломаты и граждане нашего государства были в безопасности.
Китай пристально смотрит за развитием событий и поддерживает связь с заинтересованными сторонами. Мы будем принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине.
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Последствия российской атаки: есть 3 погибших
- В результате этого обстрела погиб 21-летний парень. Он был охранником гражданского здания. Его тело извлекли спасатели из-под завалов.
- Также в ночь на 20 июля враг атаковал Николаев. Погибла супружеская пара. Вместе с тем были повреждены многие жилые дома.
- На усиление атак со стороны России отреагировал, в частности, секретарь СНБО Алексей Данилов. Он пообещал захватчикам "сюрпризы" и "приветы" от армии дронов и флота беспилотников.