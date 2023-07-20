У ніч проти 20 липня окупанти випустили по Одесі повітряні цілі, через що постраждало чимало об'єктів цивільної інфраструктури, є жертва та потерпілі. Зокрема, руйнувань зазнала будівля, у якій розміщено офіційне дипломатичне представництво КНР в Україні. Воно відповідає за розвиток та підтримання відносин між Пекіном і Києвом.

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Заява Китаю щодо удару Росії по консульству в Одесі

Речник міністерства закордонних справ Китаю підтвердив, що вибуховою хвилею під час удару було пошкоджену стіну будівлі консульства та вікна. Ніхто з людей не постраждав – вони не були в приміщенні під час обстрілу.

Біля генконсульства КНР в Одесі стався вибух. Вибухова хвиля пошкодила частину поверхні стіни та вибила шибки. Співробітники консульства давно покинули приміщення, ніхто не постраждав.

Окрім того, представник КНР наголосив, що ситуація в Україні залишається у полі зору Пекіна. У Китаї робитимуть усе можливе, аби їхні дипломати й громадяни нашої держави були в безпеці.

Китай уважно стежить за розвитком подій і підтримує зв'язок із зацікавленими сторонами. Ми вживатимемо всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки китайських установ і громадян в Україні.

Зверніть увагу! Спікер МЗС Китаю утримався від відповіді на запитання стосовно демаршу Пекіна проти Росії. Вочевидь, в Піднебесній досі намагаються гратися в "нейтралітет".

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Наслідки російської атаки: є 3 загиблих