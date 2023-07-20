24 Канал в одному матеріалі зібрав усе, що вам потрібно знати про атаку Миколаєва й Одеси у ніч проти 20 липня. Дізнайтеся, що розповідають про неї представники місцевої влади.

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Ворог вдарив по центру Миколаєва

Зверніть увагу! Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 00:25, а відбій пролунав о 03:33. Практично три години місто відбивалося від чергової атаки з боку Росії.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім близько 03:36 повідомив, що російські військові вдарили по центру міста. За його словами, загорівся гараж, а також 3-поверховий житловий будинок. На місце влучання вирушили пожежники.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич ближче до 4 ранку зазначив, що на одній з адрес поблизу триповерхового будинку утворилася величезна вирва. За його словами, пожежа спалахнула дуже серйозна. Також відомо про пошкоджені будинки довкола. Рятувальники ДСНС ліквідовували вогонь, а комунальники – наслідки ракетного удару.

Він також зазначив, що на іншій адресі горять кілька гаражів. Їх також гасять рятувальники.

Через пів години він актуалізував дані. За словами міського голови, зазнали пошкоджень щонайменше 5 багатоповерхівок. Мовиться про вибиті вікна, двері, понищені балкони та стелі. Будинки відключили від електропостачання, щоб уникнути короткого замикання. Також тривала рятувально-пошукова операція.

Звернімо увагу, що на місці також працювали представники міської ради. Вони спілкувалися з мешканцями та пропонували їм відселитися.

Що стосується гаражів, то пошкоджень зазнали близько 15 об'єктів. Також за другою адресою у кількох багатоповерхівках повибивало вікна.

Наслідки ракетного удару по Миколаєву / Фото Олександра Сєнкевича

Міський голова пів на 7 ранку зазначив, що на місце влучання вирушили комунальники. Вони займаються прибиранням території. Що стосується відселення людей, то вже запропонували дві локації. Представники адміністрації району вже працюють з мешканцями над цим питанням.

Що відомо про постраждалих у Миколаєві

На жаль, упродовж ночі зростала кількість постраждалих внаслідок ракетного удару. Близько 4 ранку Віталій Кім повідомляв, що 7 людей зазнали поранень: 4 дорослих і 3 дітей (до року, 3 років і 16 років). Їх госпіталізували, зазначив глава ОВА. Невдовзі він написав, що вже 9 поранених. Серед постраждалих ще двоє маленьких українців.

А вже близько 6 ранку Віталій Кім повідомив, що кількість постраждалих зросла до 18 людей. З них госпіталізували 9, зокрема 5 дітей. З-під завалів вдалося врятувати 2 людей. Як зазначив Олександр Сєнкевич, мовиться про чоловіка та жінку.

Це диво, що вдалось врятувати,

– констатував Кім.

Росіяни третю ніч поспіль атакували Одесу: що відомо

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 02:00, а відбій – о 03:44. За ці майже дві години російські загарбники били по області всім, чим лише могли. На жаль, не минулося без прильотів.

Глава ОВА Олег Кіпер близько 6 ранку повідомив про наслідки російського удару. За його словами, зафіксовані руйнування у середмісті Одеси. Також спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів. Високопосадовець зазначив, що на місці працюють фахівці відповідних служб. Він також додав, що двох постраждалих шпиталізували.

Крім того, зафіксували приліт в Одеській області. Інформацію щодо цього він пообіцяв повідомити згодом.

Деталями атаки по Одещині поділилася також речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. В ефірі телемарафону вона зазначила, що ворог знову здійснив масовану атаку.

Цієї ночі знову була застосована масована, мішана ракетно-дронова атака по південних регіонах. Є влучання і на Миколаївщині, і на Одещині. В Одесі в середмісті зруйновано адміністративну будівлю,

– зазначила Наталія Гуменюк.

За її словами, наслідки ще уточнюються, адже вибуховою хвилею пошкоджено дуже багато будинків і різних будівель навколо. Станом на 06:15 була інформація про щонайменше 4 постраждалих. Вони отримали медичну допомогу.

В області ворог поцілив в об'єкти логістики – складські приміщення. Звідти не надходила інформація про постраждалих на той момент.

Наталія Гуменюк додала, що ворог бив з підводного човна "Калібрами". Також атакував ракетами Х-22 зі стратегічної авіації. Крім того, випускали росіяни ракети "Онікс" і, ймовірно, "Іскандер".