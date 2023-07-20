Про їхні наслідки розповів у своєму телеграмі глава ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що внаслідок атаки російських загарбників є руйнування та спалахнула пожежа.
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Є поранені в Одесі
За наявними даними, в середмісті Одеси зафіксували руйнування після атаки. Що стосується пожежі, то вона спалахнула на площі 300 квадратних метрів. Олег Кіпер зазначив, що на місці працюють відповідні служби. Є також інформація про двох постраждалих, котрих шпиталізували.
Крім того, за словами глави ОВА, був приліт також в області. Деталі щодо нього Олег Кіпер пообіцяв повідомити згодом.
Росіяни продовжують бити по Одесі
- Близько 2 ночі моніторингові канали повідомили, що ворог випустив по Одесі крилаті ракети.
- Згодом стало відомо, що окупанти атакували місто ще й протикорабельними ракетами "Онікс".
- Близько 3 ночі була інформація про те, що ППО відпрацьовує по безпілотниках, які запустили на Одещину.
- Через буквально кілька хвилин зафіксували також пуски ракет Х-22 по Одесі.
Зауважимо, що вся ця інформація потребує ще підтвердження від місцевої влади та Повітряних сил. Хай там як, ми вкотре закликаємо вас не ігнорувати повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – негайно вирушайте до укриття. Це може врятувати вам життя.
Росіяни атакували Одесу у ніч проти 19 липня: що відомо
- Як зазначив міський голова Геннадій Труханов, ця атака була однією з найбільших від початку повномасштабного вторгнення.
- Відомо, що вона стала причиною пошкодження житлових будинків у Пересипському та Київському районах міста. Вибуховими хвилями людям повибивало вікна.
- По медичну допомогу після тієї страшної ночі звернулися щонайменше 6 одеситів, серед яких – 9-річний хлопчик. Вони зазнали поранень від уламків скла та інших предметів.
- Тієї ночі росіяни били по Одесі й Одещині "Шахедами", "Калібрами", "Оніксами", Х-59 та Х-22. Свій удар окупанти спрямували на портову та критичну інфраструктуру.