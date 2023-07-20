За його словами, росіяни атакували центр міста. Почалася пожежа, вогонь охопив гараж та триповерховий будинок. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють на місцях.

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Атака ворога на Миколаїв уночі 20 липня: що відомо про наслідки

Станом на 4 ранку, за інформацією Віталія Кіма, відомо про 9 поранених унаслідок атаки росіян: це 4 дорослих та 5 дітей віком від кількох місяців до 16 років. Їх відвезли до лікарень.

Підступний ворог цієї ночі забрав і життя українців. Дещо згодом глава ОВА написав, що є й загиблі. Наразі без подробиць щодо найстрашнішої за таких обставин цифри.

Як написав мер міста Олександр Сєнкевич, від удару з повітря утворилася величезна вирва біля триповерхового житлового будинку. Пожежа там дуже серйозна.

Також довкола багато пошкоджених будинків. Зранку комунальники будуть відпрацьовувати, наголосив міський голова, і додав, що за іншою адресою ще горять кілька гаражів.

Зверніть увагу: повітряна тривога в Миколаївській області тривала з 00:27 до 03:35.



За цей час ворог встиг запустити на Південь України ракети типу "Калібр", "Онікси", Х-22 та значну кількість дронів-камікадзе типу "Шахед". Про наслідки роботи ППО інформацію очікуємо згодом.

Міська влада Миколаєва о пів на 5 ранку додатково повідомила, що:

Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля).

Наразі їх відключили від електропостачання, триває рятувально-пошукова операція.

У іншому місці пошкоджено близько 15 гаражів, також вибиті вікна у кількох багатоповерхівках.

Як зазначив мер, комунальники готові виїжджати на місця, щойно завершать роботи рятувальники й поліція.

Зявилася й перша інформація про наслідки удару ворога по Одеській області. В обласній військовій адміністрації вказали, що у середмісті Одеси є руйнування та пожежа на площі 300 метрів квадратних, відомо про двох шпиталізованих. Є також приліт в області.