Українців закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

Зверніть увагу Росія масовано атакувала Україну, вибухи в Криму: хронологія 511 дня війни

Окрім того, людям нагадують, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел. Зокрема, про загрозу з неба сповіщають Повітряні сили.

Атака на Південь 20 липня: що відбувалося вночі

03:10 Повторні пуски крилатих ракет з літаків Ту-22м3 з південного напрямку зафіксували Повітряні сили. В Одесі далі чутно вибухи, ППО працює.

03:05 У Миколаєві гучні вибухи, місто також є ціллю ворожої атаки. Ще "Шахеди" рухаються, як зазначили моніторингові групи, вздовж узбережжя Миколаївської й Одеської областей.

03:00 Дуже гучно в Одесі! Атака знову комбінована: "Калібри", "Онікси", "Шахеди", також у Повітряних силах повідомили про пуск ворогом ракет Х-22.

02:52 В Одеській ОВА нагадали, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО.

02:50 ЗМІ знову повідомили про вибух в Одесі.

02:33 Станом на зараз повітряна тривога оголошена у таких областях: Вінницька, Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Херсонська, Запорізька, Луганська.

02:29 ЗМІ повідомили, що в Одесі пролунав вибух. Окрім того, сповістили про роботу ППО. Офіційних підтверджень або спростувань наразі не було.

01:57 Повітряну тривогу оголосили в Одеській області. Людей закликали перебувати в укритті. У ніч на 19 липня ворог атакував Одесу. Російські окупанти намагалися завдати їй чи не найбільше болю від початку повномасштабного вторгнення.

00:25 Повітряну тривогу оголосили на Херсонщині. Тоді Повітряні сили ЗСУ повідомили, що є загроза атаки БпЛА на Півдні.