Украинцев призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает
24 Канал.
Обратите внимание
Россия массированно атаковала Украину, взрывы в Крыму: хронология 511 дня войны
Кроме того, людям напоминают, что стоит доверять только информацию из официальных источников. В частности, об угрозе с неба сообщают Воздушные силы.
Атака на Юг 20 июля: что происходило ночью
03:10 Повторные пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 с южного направления зафиксировали Воздушные силы. В Одессе все еще слышны взрывы, ПВО работает. 03:05 В Николаеве громкие взрывы, город также является целью вражеской атаки. Еще "Шахеды" двигаются, как отметили мониторинговые группы, вдоль побережья Николаевской и Одесской областей. 03:00 Очень шумно в Одессе! Атака снова комбинированая: "Калибры", "Ониксы", "Шахеды", также в Воздушных силах сообщили о пуске врагом ракет Х-22. 02:52 В Одесской ОВА напомнили, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу ПВО. 02:50 СМИ снова сообщили о взрыве в Одессе. 02:33 По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в таких областях: Винницкая, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Херсонская, Запорожская, Луганская. 02:29 СМИ сообщили, что в Одессе раздался взрыв. Кроме того, известили о работе ПВО. Официальных подтверждений или опровержений пока не было. 00:25 Воздушную тревогу объявили в Херсонской области. Тогда Воздушные силы ВСУ сообщили, что есть угроза атаки БПЛА на Юге.