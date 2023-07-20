Украинцев призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

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Кроме того, людям напоминают, что стоит доверять только информацию из официальных источников. В частности, об угрозе с неба сообщают Воздушные силы.

Атака на Юг 20 июля: что происходило ночью

03:10 Повторные пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 с южного направления зафиксировали Воздушные силы. В Одессе все еще слышны взрывы, ПВО работает.

03:05 В Николаеве громкие взрывы, город также является целью вражеской атаки. Еще "Шахеды" двигаются, как отметили мониторинговые группы, вдоль побережья Николаевской и Одесской областей.

03:00 Очень шумно в Одессе! Атака снова комбинированая: "Калибры", "Ониксы", "Шахеды", также в Воздушных силах сообщили о пуске врагом ракет Х-22.

02:52 В Одесской ОВА напомнили, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу ПВО.

02:50 СМИ снова сообщили о взрыве в Одессе.

02:33 По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в таких областях: Винницкая, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Херсонская, Запорожская, Луганская.



02:29 СМИ сообщили, что в Одессе раздался взрыв. Кроме того, известили о работе ПВО. Официальных подтверждений или опровержений пока не было.



01:57 Воздушная тревога была объявлена в Одесской области. Людей призывали находиться в укрытии. В ночь на 19 июля враг атаковал Одессу. Российские оккупанты пытались причинить ей едва ли не самую большую боль от начала полномасштабного вторжения.



00:25 Воздушную тревогу объявили в Херсонской области. Тогда Воздушные силы ВСУ сообщили, что есть угроза атаки БПЛА на Юге.