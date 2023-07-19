Украинский лидер подчеркнул, что атака была едва ли не самой большой попыткой на протяжении полномасштабной войны причинить боль Одессе. Президент поблагодарил силы ПВО и всех защитников украинского неба, информирует 24 Канал.

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Зеленский добавил: Украина после каждого такого удара обращается к партнерам и говорит, что наш воздушный щит нуждается в усилении.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Детали о террористическом ударе оккупантов

Зеленский подчеркнул, что этот удар доказывает: мишень России – не только Украина и жизнь наших людей. В портах, атакованных страной-террористом, находились примерно миллион тонн продовольствия.

В портовом терминале, который ночью больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшейся для отправки в Китай. То есть, всех это затрагивает – российский террор. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что благодарен всем воинам, оберегающим Украину от российских террористических ударов. Кроме того, Зеленский поблагодарил спасателей, медицинских работников, работников коммунальных предприятий, местных властей, волонтеров, которые помогают нашим людям преодолевать последствия террора. Президент подчеркнул: он благодарен каждому, кто спасает жизнь.

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