Об их последствиях рассказал в телеграмме глава ОВА Олег Кипер. Он отметил, что в результате атаки российских захватчиков есть разрушение и вспыхнул пожар.
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Есть раненые в Одессе
По имеющимся данным, в центре Одессы зафиксировали разрушение после атаки. Что касается пожара, то он вспыхнул на площади в 300 квадратных метров. Олег Кипер отметил, что на месте работают соответствующие службы. Есть также информация о двоих пострадавших, госпитализированных.
Кроме того, по словам главы ОВА, был прилет также в области. Детали по поводу него Олег Кипер пообещал сообщить впоследствии.
Россияне продолжают бить по Одессе
- Около 2 ночи мониторинговые каналы сообщили, что враг выпустил по Одессе крылатые ракеты.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали город еще и противокорабельными ракетами "Оникс".
- Около 3 ночи была информация о том, что ПВО отрабатывает по беспилотникам, запустившим на Одесскую область.
- Спустя буквально несколько минут зафиксировали также пуски ракет Х-22 по Одессе.
Заметим, что вся эта информация требует еще подтверждения от местной власти и Воздушных сил. Как бы то ни было, мы еще раз призываем вас не игнорировать воздушную тревогу. Как только раздаются сирены – немедленно отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.
Россияне атаковали Одессу в ночь на 19 июля: что известно
- Как отметил мэр Геннадий Труханов, эта атака была одним из крупнейших с самого начала полномасштабного вторжения.
- Известно, что она стала причиной повреждение жилых домов в Пересыпском и Киевском районах. Взрывными волнами людям выбило окна.
- За медицинской помощью после той страшной ночи обратились по меньшей мере 6 одесситов, среди которых – 9-летний мальчик. Они получили ранения от обломков стекла и других предметов.
- В ту ночь россияне били по Одессе и Одесщине "Шахедами", "Калибрами", "Ониксами", Х-59 и Х-22. Свой удар оккупанты направили на портовую и критическую инфраструктуру.