Об их последствиях рассказал в телеграмме глава ОВА Олег Кипер. Он отметил, что в результате атаки российских захватчиков есть разрушение и вспыхнул пожар.

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Есть раненые в Одессе

По имеющимся данным, в центре Одессы зафиксировали разрушение после атаки. Что касается пожара, то он вспыхнул на площади в 300 квадратных метров. Олег Кипер отметил, что на месте работают соответствующие службы. Есть также информация о двоих пострадавших, госпитализированных.

Кроме того, по словам главы ОВА, был прилет также в области. Детали по поводу него Олег Кипер пообещал сообщить впоследствии.

Россияне продолжают бить по Одессе

Около 2 ночи мониторинговые каналы сообщили, что враг выпустил по Одессе крылатые ракеты.

Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали город еще и противокорабельными ракетами "Оникс".

Около 3 ночи была информация о том, что ПВО отрабатывает по беспилотникам, запустившим на Одесскую область.

Спустя буквально несколько минут зафиксировали также пуски ракет Х-22 по Одессе.

Заметим, что вся эта информация требует еще подтверждения от местной власти и Воздушных сил. Как бы то ни было, мы еще раз призываем вас не игнорировать воздушную тревогу. Как только раздаются сирены – немедленно отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.

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