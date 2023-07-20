Глава держави наголосив на тому, що російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя України. Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким тих, хто загинув або постраждав від рук ворога.

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Ми пройдемо цей страшний час, – Зеленський

Президент підкреслив, що у держави-зла відсутні ракети, які були б сильнішими за волю українців зберегти життя, підтримати один одного та здобути перемогу. Він висловив подяку всім, хто боронить наші міста, людей і небо над Україною. А також воїнам, рятувальникам, лікарям, місцевій владі та волонтерам. Усім, хто брав участь у ліквідації наслідків ракетного терору.

Окремо він подякував працівникам портів, котрі роблять все можливе, щоб вберегти інфраструктуру. Також будівельникам і ремонтним бригадам, які допомагають відновити нормальні умови життя українцям.

Усі разом ми пройдемо цей страшний час. І вистоїмо проти ударів російського зла,

– підкреслив президент.

Ракетні удари по Одесі та Миколаєву: коротко про головне

Близько 03:36 глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські загарбники влучили у центр міста. За його словами, спалахнув гараж, а також триповерховий житловий будинок.

Практично відразу ж стало відомо, що внаслідок атаки постраждали люди. Спочатку мовилося про 7 осіб, а потім кількість поранених зросла до 19. Згодом, на жаль, підтвердилася інформація про жертву. Тіло рятувальники діставали з-під завалів.

Також посеред ночі росіяни атакували Одесу. За словами глави ОВА Олега Кіпера, у середмісті зафіксували руйнування. Крім того, спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що ворог зруйнував адміністративну будівлю.

Спочатку повідомлялося про двох поранених. Невдовзі кількість зросла до 8. Серед них – троє співробітників ДСНС. На жаль, загинула одна людина.