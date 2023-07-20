Актуальною інформацією щодо ситуації в місті поділився глава ОВА Віталій Кім. Станом на 06:14 20 липня відомо про 18 постраждалих.

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Серед постраждалих – діти

На ранок 20 липня відомо було про 18 людей, які зазнали поранень внаслідок ракетного удару по Миколаєву. Відомо, що 9 з них госпіталізували, зокрема 5 дітей. За наявною інформацією, з-під завалів вдалося врятувати 2 людей. Як зазначив мер Олександр Сєнкевич, мовиться про чоловіка та жінку.

Це диво, що вдалось врятувати,

– констатував Віталій Кім.

Зауважимо, що близько 04:16 він написав, що у Миколаєві є загиблі внаслідок ракетного удару. Але під ранок цю інформацію він не підтвердив. Можемо припустити, що це були попередні припущення.

Увага! Не втомлюємося закликати вас не ігнорувати повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – негайно вирушайте до укриття. Залишайтеся там доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Ракетний удар по Миколаєву: що відомо