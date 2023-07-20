Актуальной информацией по ситуации в городе поделился глава ОВА Виталий Ким. По состоянию на 06:14 20 июля известно о 18 пострадавших.

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Среди пострадавших – дети

На утро 20 июля известно было о 18 человек, которые получили ранения в результате ракетного удара по Николаеву. Известно, что 9 из них госпитализированы, в том числе 5 детей. По имеющейся информации, из-под завалов удалось спасти 2 человек. Как отметил мэр Александр Сенкевич, говорится о мужчине и женщине.

Это чудо, что удалось спасти,

– констатировал Виталий Ким.

Отметим, что около 04:16 он написал, что в Николаеве погибшие в результате ракетного удара. Но под утро эту информацию он не подтвердил. Можем предположить, что это были предварительные предположения.

Внимание! Не устаем призывать вас не игнорировать воздушную тревогу. Как только раздаются сирены – немедленно отправляйтесь к укрытию. Оставайтесь там, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

Ракетный удар по Николаеву: что известно