Як ми вже зазначили, близько першої ночі стало відомо про запуски крилатих ракет "Калібр". З цієї причини на Півдні пролунала повітряна тривога, а мешканців попрохали залишатися в укриттях до відбою.

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Атака "Калібрами" 19 липня: що відомо

01:15 Monitor пише, що на Одещину ще прямують "Калібри". Також уточнюють, що з Моздоку підняли не 4, а 2 Ту22М3. Тож, загалом у небі перебуває 6 літаків стратегічної авіації.

01:12 Моніторинговий канал Monitor попередив, що бойова робота по "Калібрах" не завершилася. Одещина все ще під загрозою ракетного удару.

01:05 ЗМІ пишуть, що в Одесі лунають вибухи. Попередньо, працює ППО. Закликаємо вас не ризикувати власним життям і не покидати укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій. Також ні в якому разі не знімайте роботу ППО.

01:01 Про загрозу з неба попередили також мешканців Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

00:56 Повітряні сили пишуть, що зафіксовані пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Попередили про небезпеку Одеську та Миколаївську область.

00:55 Повітряну тривогу оголосили для мешканців Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

Зверніть увагу, що у ніч проти 18 липня росіяни атакували Одещину "Калібрами". Тоді ворог випустив шість крилатих ракет. На щастя, всі вдалося збити силам ППО.

Була також загроза атаки Х-22

Зауважимо, що близько півночі повітряну тривогу оголошували у Києві. Тоді була ймовірність, що росіяни запустять по низці регіонів ракети Х-22 зі стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.

Ближче до 1 ночі це повітряне судно відійшло від можливих пускових рубежів. А вже о 01:10 Повітряні сили зафіксували виліт відразу чотирьох Ту-22М3 з аеродрому Моздок, що на Північному Кавказі. Ще 4 ці літаки – уздовж східного кордону. Загалом мовиться про 8 Ту-22М3, з яких можуть здійснювати пуски ракет.