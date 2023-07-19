Як ми вже зазначили, близько першої ночі стало відомо про запуски крилатих ракет "Калібр". З цієї причини на Півдні пролунала повітряна тривога, а мешканців попрохали залишатися в укриттях до відбою.
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Атака "Калібрами" 19 липня: що відомо
Зверніть увагу, що у ніч проти 18 липня росіяни атакували Одещину "Калібрами". Тоді ворог випустив шість крилатих ракет. На щастя, всі вдалося збити силам ППО.
Була також загроза атаки Х-22
Зауважимо, що близько півночі повітряну тривогу оголошували у Києві. Тоді була ймовірність, що росіяни запустять по низці регіонів ракети Х-22 зі стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.
Ближче до 1 ночі це повітряне судно відійшло від можливих пускових рубежів. А вже о 01:10 Повітряні сили зафіксували виліт відразу чотирьох Ту-22М3 з аеродрому Моздок, що на Північному Кавказі. Ще 4 ці літаки – уздовж східного кордону. Загалом мовиться про 8 Ту-22М3, з яких можуть здійснювати пуски ракет.