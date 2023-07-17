У Повітряних силах попереджали про небезпеку. Про ситуацію в Україні – розповість 24 Канал.

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10:33 Причина тривоги – ворожі Ту-22м3 передислоковуються з аеродрому "Шайковка" на аеродром "Моздок".

10:31 Почались відбої тривоги в інших областях. Запусків не зафіксовано, небо чисте.

10:29 У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

10:28 Ймовірно, йде передислокація 2 бортів на аеродром Моздок. Ці борти декілька днів тому відстрілялись по Запоріжжю та повернулись на Шайковку, повідомляють моніторингові групи.

10:25 У Повітряних силах заявили, що є ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога. Зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.

10:23 Чернігівська область – можлива робота ППО по ворожому БпЛА.

10:22 У Чернігівській області ворожий розвідувальний дрон. Тривога пов'язана з ворожою активністю Ту-22м3 в районі Курська. Поки що без пусків.

10:21 Активність Ту-22м3 вздовж Північно-Східного кордону.

10:20 Тривога шириться країною.



Актуальна карта тривог

10:15 На Київщині та в Києві оголошено повітряну тривогу. Не нехтуйте сигналами тривоги та негайно прямуйте в найближче укриття.

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