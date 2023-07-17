У Повітряних силах попереджали про небезпеку. Про ситуацію в Україні – розповість 24 Канал.
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Актуальна карта тривог
Минула атака українських міст: що відомо
- Як повідомляв міський голова Ігор Терехов, пізно ввечері 16 липня Харків знов опинився під ударом. За попередньою інформацією, було зафіксовано обстріл Основ'янського району.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що вчора ввечері близько 19:00 та 22:00 ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300. Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією Росії, а в місті зафіксовано 4 влучання на території підприємства в Основ'янському районі. На жаль, загинув цивільний чоловік.
- Ще троє чоловіків 41-го, 30-ти та 33-ох років отримали поранення та були госпіталізовані, стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці.
- Окрім цього, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що близько першої години ворог атакував область безпілотниками. На щастя, обидва "Шахеди" в небі над регіоном збили наші оборонці. Працювали захисники з ПвК "Схід".