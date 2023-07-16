Невдовзі про вибухи повідомили у Харкові. Пізніше приліт підтвердили офіційно, повідомляє 24 Канал.
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У багатьох областях лунали сирени
Приблизно о 18:56 українськими областями почала ширитися повітряна тривога. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння.
Через ймовірний ворожий обстріл сирени почали лунати у:
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Черкаській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області.
Також повітряна тривога триває у:
- Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 467 днів;
- тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 217 днів.
Карта тривог станом на 19:04 / Скриншот alerts.in.ua