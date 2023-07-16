Невдовзі про вибухи повідомили у Харкові. Пізніше приліт підтвердили офіційно, повідомляє 24 Канал.

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У багатьох областях лунали сирени

Приблизно о 18:56 українськими областями почала ширитися повітряна тривога. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння.

Через ймовірний ворожий обстріл сирени почали лунати у:

  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Черкаській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області.

Також повітряна тривога триває у:

  • Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 467 днів;
  • тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 217 днів.


Карта тривог станом на 19:04 / Скриншот alerts.in.ua