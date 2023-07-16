Інформація про вибухи почала надходити близько о 18:50. До слова, тривогу в області скасували о 18:44, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни вкотре обстріляли Харків

"Суспільне" заявило, що росіяни атакували Харків. У місті пролунало щонайменше 3 вибухи після відбою повітряної тривоги.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на місце "прильоту" вже виїхали усі відповідні спецслужби.

Окупанти завдали ударів по Харкову. Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється,

– повідомили в ОВА.

Мер міста Ігор Терехов наголосив, що Харків вдруге від початку доби опинився під ворожою атакою. За попередньою інформацією, росіяни обстріляли Основ'янський район міста.

"Харків вдруге з початку доби під ударом ворога. Попередньо – влучання в Основ'янському районі.Будьте обережні й користуйтесь укриттями під час повітряної тривоги", – наголосив Терехов.