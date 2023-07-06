За даними слідства, 6 липня близько 11:00 російські військові обстріляли станцію "Одноробівка" Богодухівського району. За попередніми даними, вогонь вели з артилерії.

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Вокзал повністю знищено

Внаслідок обстрілу вокзал станції "Одноробівка" повністю знищено. Відбулась масштабна пожежа.

Правоохоронці відкрили справу

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Яка ситуація у Харківській області

Минула доба знову була неспокійною: окупанти задавали по регіону авіаційних, мінометних та артилерійських ударів.

У селі Козача Лопань в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок – на щастя, минулось без постраждалих. У Вовчанську теж пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Там 54-річнний чоловік зазнав поранень, його госпіталізували до лікарні у середньому стані.

Зазначимо, що вночі 6 липня Росія завдала по Львову масованого ракетного удару, на жаль, є загиблі.

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