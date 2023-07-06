Таким чином, російські окупанти вчинили черговий терористичний акт. Українській ППО вдалось знищити лише 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".
До теми Обов'язково буде відповідь, – Зеленський відреагував на атаку Львова і показав масштаб руйнувань
Деталі атаки від Повітряних сил
Як стало відомо, близько 1-ї ночі ворог завдав удару з акваторії Чорного моря. З надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.
Унаслідок бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр".
На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим! Російські військові злочинці обов’язково будуть покарані!
– зазначили у Повітряних силах ЗСУ.
Ракетний обстріл Львова: що відомо
- Унаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.
- Триває пошуково-рятувальна операція. Загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали – 64.
- Рятувальники продовжують розбирати завали. Всі працюють без спочинку. Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.
- Станом на 8:20 відомо, що внаслідок ракетного обстрілу російських терористів 4 особи загинули та 32 – отримали поранення – з них одна дитина.
- 13 осіб у Львові госпіталізували через ракетний удар. Одна жінка – у важкому стані. Ще 21 особі надали першу допомогу та відпустили на амбулаторне лікування, повідомили у Львівській міській раді.
- До речі, Наталія Гуменюк розповіла, що удар по Львову росіяни готували ще ввечері. За її словами, на вечір 5 липня у море Росія вивела 4 ракетоносії. Це було очевидно, що окупанти до чогось готуються.
- На ракетний удар по Львову вже відреагував Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих. Водночас президент оприлюднив моторошні кадри наслідків обстрілу.