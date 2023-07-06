Таким чином, російські окупанти вчинили черговий терористичний акт. Українській ППО вдалось знищити лише 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".

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Деталі атаки від Повітряних сил

Як стало відомо, близько 1-ї ночі ворог завдав удару з акваторії Чорного моря. З надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

Унаслідок бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр".

На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим! Російські військові злочинці обов’язково будуть покарані!

– зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Ракетний обстріл Львова: що відомо