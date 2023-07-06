Зеленський висловив співчуття рідним загиблих. Водночас президент оприлюднив моторошні кадри наслідків ракетного удару.
Важливо Найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова за час війни, можуть бути ще жертви, – Садовий
Реакція Зеленського на обстріл Львова
Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним,
– наголосив український лідер.
Зеленський підкреслив, що обовʼязково буде відчутна відповідь російському ворогу.
Наслідки ракетного обстрілу Львова: дивіться відео
Ракетний удар по багатоповерхівці у Львові: що відомо
- У Львові внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.
- Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали – 64.
- Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.
- Правоохоронці зазначили, що всі працюють без спочинку. Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.
- Мер Андрій Садовий заявив, що це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення. Кількість жертв може зрости. Зруйновано понад 50 помешкань, є руйнації в школі та в гуртожитку Львівської політехніки. Більше сотні будинків зазнали пошкоджень.