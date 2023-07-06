Зеленський висловив співчуття рідним загиблих. Водночас президент оприлюднив моторошні кадри наслідків ракетного удару.

Важливо Найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова за час війни, можуть бути ще жертви, – Садовий

Реакція Зеленського на обстріл Львова

Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним,

– наголосив український лідер.

Зеленський підкреслив, що обовʼязково буде відчутна відповідь російському ворогу.

Наслідки ракетного обстрілу Львова: дивіться відео

Ракетний удар по багатоповерхівці у Львові: що відомо