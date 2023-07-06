У ніч на 6 липня, ворог завдав ракетного удару по житловій багатоповерхівці Львова, через що постраждало щонайменше 8 людей (інформація станом на 07:00). Водночас більше про цей теракт згодом розповів мер міста Андрій Садовий.

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Наслідки удару по Львову

За словами Садового, на ранок було відомо про 3 жертв. Однак з огляду на масштаби обстрілу, загиблих може бути більше. Загалом руйнації через удар – великі. Зокрема, пошкоджено житлові будинки та машини людей.

Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення. Є загиблі та поранені. Наразі три (мертві – 24 Канал) людини дістали з-під завалів. Ймовірно, будуть ще загиблі. Дуже великі руйнації. Зруйновано понад 50 помешкань,

– сказав міський голова, та, власне, уже о 07:20 стало відомо про 4 загиблих.

Він уточнив, що у будинках позносило дух – є руйнації в офісного комплексу, школи, гуртожитків Львівської політехніки: "Так видається, що сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки. Ми це все зробимо, але головне – це втрати людей", – наголосив Садовий.

Окрім того, мер Львова подякував всім службам, що приїхали на місце події після удару. Зокрема, йдеться про рятувальників та комунальників.

Зверніть увагу! Як зазначив Садовий, якщо говорити про відновлення інфраструктури через цей обстріл – то йдеться про десятки мільйонів гривень.

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Також на місце після обстрілу приїхав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький: "Це результат "руского міра" – пряме влучання в житловий будинок", – сказав посадовець, зауваживши, що триває розбір завалів та відповідні служби зроблять усе, аби допомогти людям.