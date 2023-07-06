У ніч на 6 липня, ворог завдав ракетного удару по житловій багатоповерхівці Львова, через що постраждало щонайменше 8 людей (інформація станом на 07:00). Водночас більше про цей теракт згодом розповів мер міста Андрій Садовий.
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Наслідки удару по Львову
За словами Садового, на ранок було відомо про 3 жертв. Однак з огляду на масштаби обстрілу, загиблих може бути більше. Загалом руйнації через удар – великі. Зокрема, пошкоджено житлові будинки та машини людей.
Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення. Є загиблі та поранені. Наразі три (мертві – 24 Канал) людини дістали з-під завалів. Ймовірно, будуть ще загиблі. Дуже великі руйнації. Зруйновано понад 50 помешкань,
– сказав міський голова, та, власне, уже о 07:20 стало відомо про 4 загиблих.
Він уточнив, що у будинках позносило дух – є руйнації в офісного комплексу, школи, гуртожитків Львівської політехніки: "Так видається, що сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки. Ми це все зробимо, але головне – це втрати людей", – наголосив Садовий.
Окрім того, мер Львова подякував всім службам, що приїхали на місце події після удару. Зокрема, йдеться про рятувальників та комунальників.
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Також на місце після обстрілу приїхав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький: "Це результат "руского міра" – пряме влучання в житловий будинок", – сказав посадовець, зауваживши, що триває розбір завалів та відповідні служби зроблять усе, аби допомогти людям.