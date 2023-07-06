У ніч проти четверга, 6 липня, російські окупанти атакували Львів, внаслідок чого є руйнування цивільної інфраструктури. Разом з тим надходять повідомлення про жертв і потерпілих.

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Удар по Львову

Перші вибухи прогриміли близько 02:30. Влада одразу проінформувала про те, що працює ППО. Ймовірно, ворог атакував місто Лева крилатими ракетами типу "Калібр".

Згодом, близько 05:48, мер міста Андрій Садовий повідомив, що витягли тіла двох людей з-під завалів. Уже о 05:51 він констатував, що загиблих – троє.

Також відомо щонайменше про чотирьох постраждалих. Власне, один з поранених – у важкому стані. Медики надають йому усю необхідну медичну допомогу.

Пряме влучання у житловий будинок. Звичайно, що будуть травмовані та загиблі… Отак "рускій мір" прийшов до Львова,

– прокоментував ситуацію голова ОВА Максим Козицький.

Окрім того, відомо, що загалом пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин: "На місці працює оперативний штаб. Людей готують до відселення", – констатував міський голова.

Зверніть увагу! Як написав Садовий, Стрийська вулиця буде перекрита поки надзвичайники не розберуть завалів і не витягнуть усіх загиблих.

Зазначимо, що внаслідок атаки на Львові було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Водночас Козицький зазначав, що внаслідок обстрілу було займання, однак його оперативно ліквідували пожежники.

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У багатьох людей через цей теракт було вибито вікна в оселях. У такий спосіб Росія вкотре довела, що є країною-терористкою та щонайменше її ватажок, кремлівський диктатор Владімір Путін – плюс вся його свита – заслуговує на трибунал.