Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що ця інформація є попередньою.

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Внаслідок атаки по Львову є поранені

Згодом мер міста Андрій Садовий уточнив, що щонайменше 4 людей постраждали від ракетного обстрілу. Один з поранених – важкий, його зараз везе до медичного закладу швидка допомога.

Міський голова запевнив, що всі служби – на місці і виконують свою роботу. Також Садовий закликав не поширювати у мережі фото та відео наслідків обстрілів та роботи ППО.



Тим часом у місцевих пабліках люди повідомляють про вибиті вікна та знищені речі. Ймовірно, пошкоджень зазнала житлова будівля.