Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что эта информация является предварительной.
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В результате атаки по Львову есть раненые
Впоследствии мэр города Андрей Садовый уточнил, что по меньшей мере 4 человека пострадали от ракетных обстрелов. Один из раненых – тяжелый, его сейчас везет в медицинское учреждение скорая помощь.
Мэр заверил, что все службы – на месте и выполняют свою работу. Также Садовый призвал не распространять в сети фото и видео последствия обстрелов и работы ПВО.
Тем временем в местных пабликах люди сообщают о выбитых окнах и уничтоженных вещах. Вероятно, повреждения получили жилые здания. Есть информация о пожаре.
Что известно о ракетной атаке в ночь на 6 июля:
- О том, что есть угроза атаки "Калибрамы" в Воздушных силах сообщили около 1:00. Тревогу сразу же объявили на Юге Украины.
- Впоследствии о том, что угроза реальна, отметил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
- Сирены услышали в центральных областях Украины и Киеве.
- О работе ПВО и взрывах сообщили в Черкасской области.
- Около двух часов ракетная опасность распространилась и на Запад. В укрытие призвали перейти всех жителей Украины, кроме жителей Донецкой области.
- Уже в половине третьего во Львове прогремели взрывы. Впоследствии они повторились.
- В Воздушных силах отметили, что повторные взрывы произошли в результате работы ПВО.