Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что эта информация является предварительной.

К теме Почти во всех областях Украины была воздушная тревога из-за "Калибры": взрывы прогремели во Львове

В результате атаки по Львову есть раненые

Впоследствии мэр города Андрей Садовый уточнил, что по меньшей мере 4 человека пострадали от ракетных обстрелов. Один из раненых – тяжелый, его сейчас везет в медицинское учреждение скорая помощь.



Мэр заверил, что все службы – на месте и выполняют свою работу. Также Садовый призвал не распространять в сети фото и видео последствия обстрелов и работы ПВО.



Тем временем в местных пабликах люди сообщают о выбитых окнах и уничтоженных вещах. Вероятно, повреждения получили жилые здания. Есть информация о пожаре.

Обратите внимание! О деталях массированной ракетной атаки по Украине Воздушные силы ВСУ обещали сообщить уже утром. Военные проинформируют о результатах работы ПВО.

Что известно о ракетной атаке в ночь на 6 июля: