Людей призывают уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом. Она спасает жизнь.

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Людям напоминают, что следует доверять только новостям из официальных источников. Российские захватчики ведут активную информационную войну и атакуют украинцев не только дронами и ракетами, но и фейками. Нужно быть внимательными и заботиться о своей информационной безопасности.

03:20 Сигналы об отбое прозвучали в столице и западных областях.



03:10 Продолжаются взрывы во Львове.

03:00 Отбои пошли в северных и центральных областях.

02:55 Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей города оставаться в укрытиях и не подходить к окнам. В Воздушных силах говорят, что повторные взрывы – работа ПВО.

02:50 Во Львове снова очень громко. Ранее глава ОВА Максим Козицкий предупредил о новых угрозах.

02:48 На Юге – отбой ракетной угрозы.

02:38 Во Львове прогремел взрыв.

​02:35 На Львовщине и Тернопольщине работает ПВО.

02:21 Украинцев предупредили, что на Запад летят несколько ракет.

02:09 В Воздушных силах заявили, что есть ракетная угроза для западных областей.

02:07 Почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об угрозе не уведомляют только жителей Донецкой области.

02:04 Воздушную тревогу объявили на Волыни и Буковине.

02:00 Воздушные силы призвали Киев и область находиться в укрытиях. Возможна работа ПВО.

01:40 Воздушные силы ВСУ предупредили, что несколько "Калибров" следуют из Черного моря на Север.

01:34 О ракетной опасности сообщили жителям Харьковской и Сумской областей. Кроме того, предупреждают о возможной атаке БПЛА.

01:30 Воздушную тревогу объявили в Винницкой области.

01:29 Об угрозе извещают жителей Черниговской и Житомирской областей.

01:28 Воздушную тревогу объявили в Киеве.

01:23 Воздушная тревога также была объявлена в Черкасской и Полтавской областях.

01:23 Виталий Ким - глава Николаевской ОВА - подтвердил, что летят вражеские "Калибры".

01:20 Телеграмм-каналы сообщили, что в воздушное пространство Украины входят первые ракеты. Людей просят оставаться в местах безопасности.

01:14 Воздушная тревога была объявлена в таких областях: Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская.



01:04 В Воздушных силах заявили, что есть угроза ракетной атаки для Юга. Российские оккупанты могут атаковать "Калибрамы".