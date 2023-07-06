Людей призывают уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом. Она спасает жизнь.

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Людям напоминают, что следует доверять только новостям из официальных источников. Российские захватчики ведут активную информационную войну и атакуют украинцев не только дронами и ракетами, но и фейками. Нужно быть внимательными и заботиться о своей информационной безопасности.