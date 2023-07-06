Людей призывают уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом. Она спасает жизнь.
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Людям напоминают, что следует доверять только новостям из официальных источников. Российские захватчики ведут активную информационную войну и атакуют украинцев не только дронами и ракетами, но и фейками. Нужно быть внимательными и заботиться о своей информационной безопасности.
03:20 Сигналы об отбое прозвучали в столице и западных областях. 03:10 Продолжаются взрывы во Львове. 03:00 Отбои пошли в северных и центральных областях. 02:55 Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей города оставаться в укрытиях и не подходить к окнам. В Воздушных силах говорят, что повторные взрывы – работа ПВО. 02:50 Во Львове снова очень громко. Ранее глава ОВА Максим Козицкий предупредил о новых угрозах. 02:48 На Юге – отбой ракетной угрозы. 02:38 Во Львове прогремел взрыв. 02:35 На Львовщине и Тернопольщине работает ПВО. 02:21 Украинцев предупредили, что на Запад летят несколько ракет. 02:09 В Воздушных силах заявили, что есть ракетная угроза для западных областей. 02:07 Почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об угрозе не уведомляют только жителей Донецкой области. 02:04 Воздушную тревогу объявили на Волыни и Буковине. 02:00 Воздушные силы призвали Киев и область находиться в укрытиях. Возможна работа ПВО. 01:40 Воздушные силы ВСУ предупредили, что несколько "Калибров" следуют из Черного моря на Север. 01:34 О ракетной опасности сообщили жителям Харьковской и Сумской областей. Кроме того, предупреждают о возможной атаке БПЛА. 01:30 Воздушную тревогу объявили в Винницкой области. 01:29 Об угрозе извещают жителей Черниговской и Житомирской областей. 01:28 Воздушную тревогу объявили в Киеве. 01:23 Воздушная тревога также была объявлена в Черкасской и Полтавской областях. 01:23 Виталий Ким - глава Николаевской ОВА - подтвердил, что летят вражеские "Калибры". 01:20 Телеграмм-каналы сообщили, что в воздушное пространство Украины входят первые ракеты. Людей просят оставаться в местах безопасности. 01:14 Воздушная тревога была объявлена в таких областях: Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская. 01:04 В Воздушных силах заявили, что есть угроза ракетной атаки для Юга. Российские оккупанты могут атаковать "Калибрамы".