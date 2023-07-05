Своими воспоминаниями министр обороны поделился в интервью. Он отметил, что один из чиновников из США был поражен новостью о том, что Patriot таки сбил "Кинжал", который в России называли ракетой, которую никто и ничто не сможет перехватить. Тем временем в Китае не поверили в это.

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В США поражены, а в Китае не верили

Резников вспомнил, что он как раз встречался с официальными лицами из США. Тогда он получил телефонный звонок, в котором отчитались о сбивании первого "Кинжала". Министр обороны решил поделиться радостной новостью с присутствующими:

– У меня для вас хорошие новости. Мы сбили "Кинжал", – сказал он.

– Фантастически! – отреагировал один из американских чиновников.

Вскоре наши защитники сбили еще несколько "Кинжалов" в течение мая. После этого в Украину прибыл спецпосланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Украинские дипломаты отметили, что он не поверил в тот факт, что ЗРК Patriot сбила российские "Кинжалы".

Я предложил: если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства,

– вспомнил Резников.

Правда, Ли Хуэй уехал из Киева, но так и не увидел то, что осталось от аэробаллистических ракет после встречи с американской ЗРК.

Заметим, что в последнее время россияне не атакуют Украину "Кинжалами". В то же время продолжают активно использовать "Шахеды" и крылатые ракеты. В основном обстреливают наше государство ночью.

Игнат объяснил, почему атаки совершают ночью

Большинство ударов наносится ночью, потому что это усложняет работу ПВО,

– отметил Юрий Игнат.