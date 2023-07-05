Своїми спогадами міністр оборони поділився в інтерв'ю. Він зауважив, що один з чиновників зі США був вражений новиною про те, що Patriot таки збив "Кинджал", який у Росії називали ракетою, яку ніхто і ніщо не зможе перехопити. Тим часом у Китаї не повірили у це.

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У США вражені, а в Китаї не вірили

Резніков пригадав, що він саме зустрічався з офіційними особами зі США. Тоді він отримав телефонний дзвінок, у якому відзвітували про збиття першого "Кинджалу". Тож міністр оборони вирішив поділитися радісною новиною з присутніми:

– У мене для вас гарні новини. Ми збили "Кинджал", – сказав він.

— Фантастично! – відреагував один з американських чиновників.

Невдовзі наші захисники збили ще кілька "Кинджалів" упродовж травня. Після цього до України прибув спецпосланець Китаю у справах Євразії Лі Хуей. Українські дипломати зауважили, що він не повірив у той факт, що ЗРК Patriot збила російські "Кинджали".

Я запропонував: якщо є сумніви, ми готові надати докази,

– пригадав Резніков.

Правда, Лі Хуей поїхав з Києва, але так і не побачив те, що залишилося від аеробалістичних ракет після зустрічі з американською ЗРК.

Зауважимо, що останнім часом росіяни не атакують Україну "Кинджалами". Натомість продовжують активно використовувати "Шахеди" та крилаті ракети. Здебільшого обстрілюють нашу державу вночі.

Ігнат пояснив, чому атаки здійснюють вночі

Більшість ударів завдається вночі, тому що це ускладнює роботу ППО,

– зазначив Юрій Ігнат.