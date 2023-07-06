Людей закликають йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя.

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Людям нагадують, що варто довіряти лише новинам з офіційних джерел. Російські загарбники ведуть активну інформаційну війну й атакують українців не лише дронами та ракетами, але й фейками. Потрібно бути уважними й дбати також про свою інформаційну безпеку.