Людей закликають йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя.
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Людям нагадують, що варто довіряти лише новинам з офіційних джерел. Російські загарбники ведуть активну інформаційну війну й атакують українців не лише дронами та ракетами, але й фейками. Потрібно бути уважними й дбати також про свою інформаційну безпеку.
02:35 На Львівщині та Тернопільщині працює ППО. 02:21 Українців попередили, що на Захід летять декілька ракет. 02:09 У Повітряних силах заявили, що є ракетна загроза для західних областей. 02:07 Майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Про загрозу не сповіщають лише жителів Донецької області. 02:04 Повітряну тривогу оголосили на Волині та Буковині. 02:00 Повітряні сили закликали Київ та область перебувати в укриттях. Можлива робота ППО. 01:40 Повітряні сили ЗСУ попередили, що декілька "Калібрів" прямують з Чорного моря на Північ. 01:34 Про ракетну небезпеку повідомили жителів Харківської та Сумської областей. Окрім того, попереджують про можливу атаку БПЛА. 01:30 Повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області. 01:29 Про загрозу сповіщають жителів Чернігівської та Житомирській областей. 01:28 Повітряну тривогу оголосили у Києві. 01:23 Повітряну тривогу також оголосили у Черкаській та Полтавській областях. 01:23 Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – підтвердив, що летять ворожі "Калібри". 01:20 Телеграм-канали повідомили, що у повітряний простір України заходять перші ракети. Людей просять залишатися у місцях безпеки. 01:14 Повітряну тривогу оголосили у таких областях: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська. 01:04 У Повітряних силах заявили, що є загроза ракетної атаки для Півдня. Російські окупанти можуть атакувати "Калібрами". 00:42 Пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила про загрозу Запорізької області. Людей попередили, що ворог може застосувати ударні БПЛА. Згодом наголосили: загроза є також для Дніпропетровської області.