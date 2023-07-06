Людей закликають йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя.

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Людям нагадують, що варто довіряти лише новинам з офіційних джерел. Російські загарбники ведуть активну інформаційну війну й атакують українців не лише дронами та ракетами, але й фейками. Потрібно бути уважними й дбати також про свою інформаційну безпеку.



02:35 На Львівщині та Тернопільщині працює ППО.​

02:21 Українців попередили, що на Захід летять декілька ракет.

02:09 У Повітряних силах заявили, що є ракетна загроза для західних областей.

02:07 Майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Про загрозу не сповіщають лише жителів Донецької області.

02:04 Повітряну тривогу оголосили на Волині та Буковині.

02:00 Повітряні сили закликали Київ та область перебувати в укриттях. Можлива робота ППО.

01:40 Повітряні сили ЗСУ попередили, що декілька "Калібрів" прямують з Чорного моря на Північ.

01:34 Про ракетну небезпеку повідомили жителів Харківської та Сумської областей. Окрім того, попереджують про можливу атаку БПЛА.

01:30 Повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області.

01:29 Про загрозу сповіщають жителів Чернігівської та Житомирській областей.

01:28 Повітряну тривогу оголосили у Києві.

01:23 Повітряну тривогу також оголосили у Черкаській та Полтавській областях.

01:23 Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – підтвердив, що летять ворожі "Калібри".

01:20 Телеграм-канали повідомили, що у повітряний простір України заходять перші ракети. Людей просять залишатися у місцях безпеки.

01:14 Повітряну тривогу оголосили у таких областях: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська.

01:04 У Повітряних силах заявили, що є загроза ракетної атаки для Півдня. Російські окупанти можуть атакувати "Калібрами".

00:42 Пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила про загрозу Запорізької області. Людей попередили, що ворог може застосувати ударні БПЛА. Згодом наголосили: загроза є також для Дніпропетровської області.