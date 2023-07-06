Наразі на місці прильоту працюють усі відповідні служби. 24 Канал детальніше покаже і розкаже, що там відбувається.

Важливо Нічний удар по Львову: з-під завалів житлового будинку витягли тіла 3 загиблих

Жахливі наслідки прильоту у Львові

Нічна тривога лунала по всій Україні. І, на жаль, ворожа ракета влучила у багатоповерхівку у Львові. Через це було пошкоджено близько 60 квартир та 50 авто.

Станом на ранок 6 липня відомо, що кількість постраждалих зросла до 8 осіб. А загиблих вже 3.

На місці прильоту було загоряння, яке оперативно загасили. Зараз на місці працюють пожежники, медики та спеціалісти ДСНС. Людям надають усю необхідну допомогу.

Що відбувається на місці прильоту у Львові / фото 24 Каналу

Зауважимо, що наразі Стрийська вулиця буде перекрита, поки надзвичайники не розберуть завалів і не витягнуть усіх загиблих.

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