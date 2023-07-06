На кадрах видно, що верхнього поверху будинку фактично немає. На його місці – руїни.
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Найбільше постраждав верхній поверх будинку
Росія прицільно б'є по житлових будинках,
– прокоментував Козицький.
Він також подякував усім службам, які оперативно виїхали на місце і допомагають людям.
Дивіться відео з місця влучання по багатоповерхівці у Львові:
Зазначимо, що раніше про трагедію повідомив і мер міста Андрій Садовий. Він розповів, що люди перебувають під завалами і наголосив, що їде на місце. Також зараз біля будинку перебуває і Максим Козицький.